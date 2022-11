11 Harry Styles spielt in dem Film „My Policeman“ die Hauptrolle. Foto: AFP/VALERIE MACON

Nachdem Harry Styles neuer Film „My Policeman“ bereits in den amerikanischen Kinos läuft, soll er nun bald auch auf Amazon Prime zu sehen sein. Wir zeigen dir Bilder der Premiere.















Der britische Sänger Harry Styles spielt die Hauptrolle in dem neuen Film „My Policeman“. Das Romatikdrama basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bethan Roberts. Er handelt von dem Lehrer Tom (Harry Styles), der sich in den 50er Jahren in einen Museumskurator (David Dawson) verliebt. Der Film ist Ende Oktober bereits in den amerikanischen Kinos erschienen. Nun soll er ab dem 4. November auch auf Amazon Prime zu sehen sein.

Bekannt geworden als Mitglied der Band „One Direction“, startete Sänger Harry Styles 2017 mit der Ballade „Sign of the Times“ als Solist durch. Neben Hits wie „Watermelon Sugar“ ist er auch für seinen Style bekannt, so zierte er 2020 als erster Mann im Kleid das Cover der Modezeitschrift „Vogue“. „My Policeman“ ist nicht sein erster Film. 2017 wurde der 28-jährige im historischen Kriegsfilm „Dunkirk“ von Christopher Nolan besetzt wie auch im September 2022 erschienen Psycho-Thriller „Don’t worry Darling“.