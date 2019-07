1 Nach dem "Prime Day" werden sich bei manchem wieder die Amazon-Päckchen vor der Haustüre stapeln Foto: Jeramey Lende / Shutterstock.com

Am Montag und Dienstag ist für Amazon-Nutzer wieder Sparen angesagt, denn beim "Amazon Prime Day" gibt es unzählige Angebote. So sichert man sich die Schnäppchen.

Es ist wieder so weit: Amazon bietet Prime-Mitgliedern weitere Aktionstage, an denen Kunden bei einer riesigen Auswahl an Angeboten zuschlagen können. Vom Montag, den 15. Juli, um 00:01 Uhr bis zum Dienstag, den 16. Juli, um 23.59 Uhr haben Nutzer erstmals rund 48 Stunden Zeit, um sich am "Prime Day" eines oder mehrere der angebotenen Schnäppchen mit bis zu 50 Prozent Rabatt zu sichern.

Die Auswahl ist gewohnt groß. Nach Angaben des Versandhändlers stehen erneut mehr als eine Million Angebote aus allen erdenklichen Bereichen zur Verfügung. Die Waren reichen von Lebensmitteln und Möbeln, über Gaming-Zubehör, Elektrogroßgeräte und Smart-Home-Helfern bis hin zu Bademode und Kosmetikprodukten.

Vorteile nutzen, ohne zu zahlen

Wer bei dem Sale zuschlagen möchte, der muss Prime-Mitglied sein. Obwohl der Service kostenpflichtig ist, kann man auch kostenlos Schnäppchen schießen. Wer nämlich noch keine Mitgliedschaft besitzt, der kann Prime 30 Tage lang komplett kostenlos nutzen - und damit auch am "Prime Day" teilnehmen. Wer bis zum Ablauf des Testzeitraums allerdings nicht kündigt, für den fallen Kosten von entweder 7,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr an. Studenten können sich hingegen sogar über zwölf kostenlose Monate freuen und zahlen im Anschluss nur die Hälfte des regulären Preises.

Da viele Deals wieder limitiert sind und auch die aus anderen Aktionen bekannten Blitzangebote nach kurzer Zeit vergriffen sein können, lohnt es sich zudem die iOS- und Android-App von Amazon zu installieren. So müssen Schnäppchenjäger nicht die ganze Zeit vor dem heimischen Rechner verbringen und können auch von unterwegs aus auf die Angebote zugreifen.

Weitere Services nutzen

Und nicht vergessen: Als Prime-Kunde können Nutzer sich nicht nur Deals sichern. Als Mitglied profitieren sie zudem von kostenlosem Premiumversand, können ähnlich wie bei Spotify mit Prime Music auch Songs streamen und mit Prime Video wie bei Netflix Filme und Serien schauen. Außerdem können Leseratten sich Bücher aus dem Prime-Reading-Katalog ausleihen.