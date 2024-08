Orlando Bloom wagt sich in seiner neuen Dokureihe an Extremsportarten, nun hat er seine Verlobte Katy Perry angesteckt. Er animierte die Sängerin zu einem Sprung von einem Helikopter ins Meer. Derweil scheint sich auch Perrys Karriere im freien Fall zu befinden.

Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) haben den Absprung gewagt. Das Promipaar ist während seines Urlaubs bei Sardinien aus einem Hubschrauber ins Meer gesprungen. Auf Instagram hat die Sängerin ein Video der Aktion gepostet.

Einen Teil des Clips hat Orlando Bloom gefilmt. Der Schauspieler hielt während des Sprungs eine Kamera in der linken Hand. Mit der rechten hielt er die Hand seiner Verlobten. Sie zählten bis drei, dann ging es ab in Richtung Wasser. Mitten in der Luft verlor das Paar den Handkontakt.

Lesen Sie auch

Katy Perrys Sprungverhalten wirkt noch etwas unsicher. Sie breitet im Flug die Beine aus und geht in die Hocke, wie ein Standbild bei Instagram zeigt. Orlando Bloom taucht hingegen elegant und gerade ein. Kein Wunder, der "Herr der Ringe"-Darsteller ist extreme Aktivitäten gewohnt. In seiner neuen Dokureihe "To the Edge" versucht sich der Brite in Skydiving, Bergsteigen und Apnoetauchen.

Katy Perrys Karriere als Sängerin scheint sich ebenfalls im freien Fall zu befinden. Ihre letzten beiden Singles "Woman's World" und "Lifetimes" floppten laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" beim Streamingdienst Spotify. Ihre Hoffnungen ruhen nun auf ihrem neuen Album "143", das am 20. September erscheinen soll.

Urlaub mit Milliardär

Katy Perry und Orlando Bloom sind nicht alleine bei Sardinien unterwegs. Sie sind Gäste auf der 500-Millionen-Dollar Jacht von Amazon-Gründer Jeff Bezos (60). Auch Leonardo DiCaprio (49) und dessen Freundin Vittoria Ceretti (26) sollen auf der Jacht vorbeigeschaut haben. Bezos Verlobte, die Moderatorin Lauren Sánchez (54), soll den Helikopter geflogen haben, aus dem Bloom und Perry sprangen. Bereits im letzten Jahr urlaubten Perry und Bloom mit dem Amazon-Milliardär auf dessen Boot.