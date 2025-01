Amazon-Gründer: Washington Post-Mitarbeiter wollen Treffen mit Bezos

2 Bezos hatte die "Washington Post" im vergangenen Jahr auf die traditionelle Wahlempfehlung im Rennen ums Weiße Haus verzichten lassen. Foto: Paul Ellis/AFP/dpa

Die Belegschaft der «Washington Post» ist unzufrieden und fordert ein Treffen mit Amazon-Gründer und Besitzer Jeff Bezos. Vor allem seine Personalentscheidungen haben zu großem Unmut geführt.











Washington - Mehr als 400 Mitarbeiter der "Washington Post" haben in einem Brief an Besitzer Jeff Bezos ein gemeinsames Treffen eingefordert, um über die Führung der Zeitung zu sprechen. Darin heißt es, jüngste Entscheidungen der Geschäftsführung hätten die Belegschaft "zutiefst beunruhigt" und ließen auch Leser an der Integrität der US-Zeitung zweifeln, wie CNN und die "New York Times" übereinstimmend unter Berufung auf den Brief berichteten.