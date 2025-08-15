Amazon-Gründer trauert: Jeff Bezos Mutter Jackie Bezos gestorben

Jackie Bezos, die Mutter von Amazon-Gründer Jeff Bezos, ist nach einem langen Kampf gegen Lewy-Körperchen-Demenz im Alter von 78 Jahren gestorben. Sie hinterlässt eine große Familie.
Jackie Bezos, die Mutter von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren nach einem langen Kampf gegen Lewy-Körperchen-Demenz, wie die von ihr mitgegründete Bezos Family Stiftung am 14. August bestätigte. Der Milliardär teilte die traurige Nachricht auch über Instagram mit seinen Followern.