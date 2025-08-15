Amazon-Gründer trauert: Jeff Bezos Mutter Jackie Bezos gestorben

Jackie Bezos, die Mutter von Amazon-Gründer Jeff Bezos, ist nach einem langen Kampf gegen Lewy-Körperchen-Demenz im Alter von 78 Jahren gestorben. Sie hinterlässt eine große Familie.

Jackie Bezos, die Mutter von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren nach einem langen Kampf gegen Lewy-Körperchen-Demenz, wie die von ihr mitgegründete Bezos Family Stiftung am 14. August bestätigte. Der Milliardär teilte die traurige Nachricht auch über Instagram mit seinen Followern.

"Sie ist heute von uns gegangen, umgeben von so vielen Menschen, die sie liebten - ihren Kindern, Enkeln und meinem Vater", schrieb Jeff Bezos in seinem emotionalen Tribut. "Ich weiß, dass sie unsere Liebe in diesen letzten Momenten gespürt hat. Wir alle hatten so viel Glück, sie in unserem Leben zu haben. Ich bewahre sie für immer sicher in meinem Herzen auf."

Auch Jeff Bezos' Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (55) zeigte sich tief betroffen. "Wir werden sie SO sehr vermissen", kommentierte die Journalistin und Helikopterpilotin unter dem Instagram-Post ihres Mannes.

Jackie Bezos wurde mit 17 Jahren Mutter

Jackie Bezos wurde früh Mutter. "Ihr Erwachsenenleben begann etwas früh, als sie mit 17 Jahren meine Mutter wurde. Das kann nicht einfach gewesen sein, aber sie hat alles zum Laufen gebracht", erinnert sich Jeff Bezos.

Wenige Jahre später heiratete sie seinen Stiefvater Mike Bezos und erweiterte die Familie um Tochter Christina und Sohn Mark. "Für den Rest ihres Lebens hörte diese Liste von Menschen, die sie liebte, beschützte und nährte, nie auf zu wachsen. Sie gab immer so viel mehr, als sie jemals verlangte", heißt es im bewegenden Nachruf ihres berühmten Sohnes.

Auch die Bezos Family Foundation, die Jackie gemeinsam mit ihrem Sohn gründete, erinnert an sie als "hingebungsvolle Mutter", die ihre Kinder immer an erste Stelle setzte. "Sie machte unzählige Fahrten zu Radio Shack für Jeff, verbrachte zahllose Stunden bei der Betreuung von Cheerleading-Übungen mit Christina und schleppte Schlagzeuge im Kofferraum des Familien-Kombis für Mark", heißt es in der offiziellen Erklärung.

Jackie Bezos bekam 2020 die Diagnose

Laut "People"-Magazin ist die Lewy-Körperchen-Demenz, mit der Jackie Bezos 2020 diagnostiziert wurde, nach Alzheimer die zweithäufigste Form der Demenz. Die Gehirnerkrankung beeinträchtigt Denken, Bewegung, Verhalten und Schlaf der Betroffenen. Trotz der schweren Krankheit blieb Jackie Bezos bis zuletzt von ihrer Familie umgeben.

Jackie Bezos hinterlässt ihren Ehemann Mike Bezos, ihre drei Kinder Jeff, Christina und Mark sowie elf Enkelkinder und ein Urenkelkind. Anstelle von Blumen bittet die Familie um Spenden an gemeinnützige Organisationen oder einfache Akte der Freundlichkeit in Jackie Bezos' Andenken.