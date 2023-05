1 Milliardär Jeff Bezos Foto: imago images/Sven Simon/Annegret Hilse / SVEN SIMON via www.imago-images.de

Manche wollen mit teuren Autos Eindruck schinden. In der Liga der Milliardäre punktet man offenbar mit Yachten. Amazon-Gründer Jeff Bezos ist mit seiner gerade offenbar in Spanien.









Mit 125 Metern gilt sie als die zweitlängste Segelyacht der Welt: Die „Koru“ von Amazon-Gründer Jeff Bezos schippert derzeit zwischen den Balearen herum. Am Donnerstag segelte sie um die Südküste Ibizas und ging nahe der Ortschaft Cala Vadella vor Anker. Zuvor war sie laut „Mallorca-Zeitung“ schon in der Bucht von Palma gesehen worden. Begleitet wurde der Segel-Gigant von der Motoryacht „Abeona“, die ebenfalls Bezos gehört. Mit 76 Metern Länge wirkt das Motorschiff allerdings beinahe wie ein Beiboot. Laut „Bild“-Informationen soll Bezos selbst an Bord sein.