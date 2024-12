Amazon-Gründer: Bezos: Trump ist seit erster Amtszeit ruhiger geworden

1 Trump sei nun ruhiger und selbstbewusster als bei seiner ersten Amtszeit, sagte Amazon-Gründer Jeff Bezos der "New York Times". (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/dpa

Der Milliardär blickt betont optimistisch auf die künftige US-Regierung. Seine Zeitung, die «Washington Post», werde trotzdem weiter kritisch über Trump berichten, versichert er.











New York - Amazon-Gründer Jeff Bezos blickt optimistisch auf die zweite Amtszeit des designierten US-Präsidenten Donald Trump. "Ich bin sehr zuversichtlich", sagte der Multimilliardär der "New York Times" am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview bei einer Veranstaltung der Zeitung in New York. Trump sei mittlerweile "ruhiger als beim ersten Mal, selbstbewusster und ausgeglichener".