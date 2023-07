1 In Pforzheim, woher dieses Foto stammt, gibt es schon ein Amazon-Logistikzentrum. Nun soll in der Gemeinde Nattheim bei Heidenheim ein weiteres hinzukommen. Offiziell bestätigt hat Amazon dies bislang allerdings nicht. Foto: dpa/Uli Deck

Ein neues Logistikzentrum bei Heidenheim, zusätzliche Verteilzentren: Amazon beschleunigt seine Expansion im Südwesten. Doch nicht überall stehen die Türen offen. Das zeigt sich am Beispiel Schwäbisch Gmünd, wo Amazon ebenfalls an einen Standort denkt.









Heidenheim - Der Online-Versandhändler Amazon kennt keine Corona-Krise. Gut 13 000 Menschen beschäftigt das Unternehmen nach Eigenangabe bisher in Deutschland. In Baden-Württemberg ist das US-Unternehmen, verglichen etwa mit dem Rheinland und dem Ruhrgebiet, vergleichsweise schwach vertreten. Aber das ändert sich gerade. In voller Fahrt werden mehrere neuer Standorte errichtet. Größtes Projekt dabei: ein Logistikzentrum in einem Gewerbegebiet der Gemeinde Nattheim bei Heidenheim, nahe der A 7. Bis zu 1000 Arbeitsplätze, 50 000 Quadratmeter Lagerfläche, 110 Laderampen für Lastwagen, das sind die bisher publik gewordenen Kennzahlen.