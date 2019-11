1 In den USA läuft die gebündelte Zustellung von Amazon bereits seit mehreren Monaten. Foto: AP/Reed Saxon

Versandhändler Amazon testet in Deutschland eine gebündelte Zustellung für seine Prime-Mitglieder. Diese können einen Tag in der Woche auswählen, an denen alle Bestellungen geliefert werden.

Stuttgart - Der Onlinehändler Amazon testet in Deutschland die gebündelte Zustellung: Mitglieder des Kundenbindungsprogramms Prime können einen sogenannten „Amazon-Tag“ in der Woche festlegen, an dem dann alle bei dem Unternehmen bestellten Waren gleichzeitig zugestellt werden. Das berichtete die „Wirtschaftswoche“ am Donnerstag.

„Wir testen unterschiedliche Programme, die es Prime-Mitgliedern ermöglichen, die Zustellungszeit zu steuern“, erklärte Amazon gegenüber AFP. In den USA hatte der Konzern den „Amazon Day“ bereits vor mehreren Monaten eingeführt, um Verpackungsmaterial zu sparen und das mehrmalige Anfahren von Haushalten zu vermeiden.

Amazon Fresh wird günstiger

Wie Ende Oktober in den USA senkt Amazon zudem auch in Deutschland die Gebühr für die Lieferung frischer Lebensmittel. Prime-Kunden in Berlin, Potsdam, Hamburg und München zahlen statt 9,99 Euro im Monat 7,99 Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bei einem Bestellwert von unter 40 Euro fallen demnach statt bislang 5,99 Euro 3,99 Euro an.

Die Prime-Kunden können Amazon Fresh zudem auch pro Lieferung zahlen und den Dienst so ohne monatliche Mitgliedschaft nutzen. Die einmalige Lieferung kostet dann 5,99 Euro.