Amazon auf dem Apple TV Apple schaltet die “Prime Video”-App frei

Von Jörg Breithut 06. Dezember 2017 - 13:51 Uhr

Apple hat nun die Amazon-App "Prime Video" nach jahrelanger Blockade auch für Apple TV freigegeben. Foto: Apple

Lange hat sich Apple geweigert. Nun beugt sich der US-Konzern dem Wunsch der Nutzer - und hat die App “Amazon Prime Video” am Mittwoch auch für die Set-Top-Box Apple TV aktiviert. Allerdings beginnt jetzt der Kampf an einer anderen Front.

Stuttgart - Es war ein zähes Ringen, doch nun ist es offiziell: Apple hat am Mittwoch die App “Prime Video” von Amazon auch für Apple TV freigegeben. Damit können die Kunden des Online-Versandhändlers ab sofort Serien und Filme des Zusatzpakets Prime auch auf der Set-Top-Box von Apple schauen. Nach Angaben von Amazon wird die App auf dem aktuellen 4k-Gerät und allen vorherigen Modellen laufen.

Die Amazon-App wurde bisher ausgesperrt - während Apple bereits seit Jahren die Apps von anderen Video-Streaming-Anbietern wie Netflix und dem US-Sender HBO auf seiner Plattform anbietet. Der Grund: Da Amazon auch Hollywood-Filme und Serien per Online-Streaming an Kunden verleiht und verkauft, wollte Apple wohl nicht sein eigenes iTunes-Angebot gefährden, da dort ähnliche Videos angeboten werden.

Nun hat der Konzern aus Cupertino nachgegeben und kommt den Amazon-Prime-Kunden entgegen, die immer wieder eine App für Apple TV gefordert haben. Das Prime-Zusatzpaket bei Amazon ist seit etwa drei Jahren für deutsche Nutzer verfügbar und kostet derzeit acht Euro im Monat. Dafür bekommen die Kunden ihre Bestellungen schneller zugesandt und können zudem ausgewählte Filme und Serien ohne Zusatzkosten streamen. Im Angebot hat Amazon unter anderem einige Exklusivtitel wie “Fear the Walking Dead” und “The Man in the High Castle”.

Wer Filme bei Amazon Prime bisher über Apple TV schauen wollte, der musste über Airplay sein iPhone oder iPad mit der Set-Top-Box verbinden, um den Inhalt auf den Fernseher zu streamen. Oder die Nutzer mussten auf ein komplett anderes Gerät ausweichen. Die Amazon-Video-App läuft unter anderem auf Spielekonsolen wie der Playstation 4, auf einigen Fernsehern und der Set-Top-Box Fire TV.

Konflikt zwischen Amazon und Google verschärft sich

Die Entscheidung von Apple glättet nun die Wogen ein wenig. Denn die Blockade der "Prime Video"-App führte dazu, dass Amazon sich im Oktober 2015 dafür entschied, keine Apple-TV-Boxen über seine Online-Plattform mehr zu verkaufen. Bis zuletzt hatten sich die Nutzer gefragt, ob Apple wirklich eine Amazon-App absegnen würde. Denn bereits im Juni hatte Apple-Chef Tim Cook auf der World Wide Developers Conference im kalifornischen San José versprochen, dass die Amazon-App für Apple TV später in diesem Jahr erscheinen soll. Zeitgleich verkündete auch Amazon beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass es noch 2017 klappen soll. Viele Kunden hatten daran gezweifelt, da bis Anfang Dezember noch immer nichts von Apple zu hören war.

Während sich die Beziehung von Amazon zu Apple nun ein wenig zu entspannen scheint, eskaliert der Streit an einer anderen Front. Am Dienstag hat Google angekündigt, dass Youtube von Januar an nicht mehr für die Amazon-Geräte Fire TV und Echo Show verfügbar sein soll - wenn es keine Einigung gibt. Der Dienst werde blockiert, weil es an Gegenseitigkeit im Umgang mit den Produkten des jeweils anderen fehle, heißt es in einer Stellungnahme von Google. Der Grund für die Auseinandersetzung: Amazon weigert sich, Google-Produkte ins Sortiment aufzunehmen wie etwa den TV-Adapter Chromecast und den Wohnzimmer-Assistenten Home.