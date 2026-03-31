Amateurtheater in Stuttgart: Aus dem Krieg in Donezk nach Stuttgart – wo eine Ukrainerin Glück erlebt

Wer Valeriia Sierova auf der Bühne erlebt, erkennt schnell: Theaterspiel ist ihre Passion. Nach ihrer Flucht aus der Ukraine findet sie derzeit zurück in ihren Beruf.
Sie ist eine quirlige Frau mit strahlenden Augen, die auch gerne lacht. Inmitten der Schauspieler aus verschiedenen Stuttgarter Stadtteilen fühlt sie sich sichtlich wohl: Valeriia Sierova. Ende 2022 kam sie in Folge des russischen Angriffskriegs aus dem umkämpften ukrainischen Donezk-Gebiet nach Deutschland, genauer nach Korntal-Münchingen. Dort ist sie mit Mann und zwei Kindern zuerst bei einer Freundin untergekommen. Wenig später hörte sie von der Amateurtheatergruppe Bühne U14/2 in Stuttgart, die es seit 24 Jahren gibt.