Amateurfußball in Deutschland: Weniger Spielabbrüche nach Gewalt und Diskriminierung

In der abgelaufenen Saison sind im Amateurfußball in Deutschland weniger Partien wegen Gewalt und Diskriminierung abgebrochen worden als im Spieljahr zuvor. In der Saison 2023/2024 wurden 909 Spiele als abgebrochen gemeldet, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 963 Begegnungen. Der Anteil der abgebrochenen Spiele sei von 0,08 auf 0,07 Prozent gesunken.