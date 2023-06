1 Amanda Bynes wurde als Kinderstar beim US-amerikanischen Sender Nickelodeon berühmt. Foto: Everett Collection/Shutterstock

Amanda Bynes wird die psychiatrische Einrichtung, in die sie nach einer Festnahme am Wochenende gebracht wurde, vorerst noch nicht verlassen können. Die Frist von 72 Stunden wurde offenbar zunächst um eine Woche verlängert.









Die 72 Stunden, die Schauspielerin Amanda Bynes (37) nach ihrer Festnahme am vergangenen Wochenende in einer psychiatrischen Einrichtung festgehalten werden kann, sind zwar vorbei. Doch nach dem verpflichtenden Zwangsaufenthalt von drei Tagen scheint man vor Ort zu dem Ergebnis gekommen zu sein, dass der ehemalige Nickelodeon-Kinderstar noch nicht zurück in die Gesellschaft gelassen werden kann. Laut der US-amerikanischen Seite "TMZ" wurde folglich der Entschluss gefasst, dass Bynes noch mindestens eine weitere Woche in der Einrichtung verbringen muss.