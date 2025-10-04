Amal und George Clooney: Sie genießen einen glamourösen Abend in London

George und Amal Clooney zeigten sich am Freitagabend in London von ihrer glamourösesten Seite. Bei der Verleihung der Albies, die ihre eigene Stiftung ausrichtet, erschien das Paar im Natural History Museum - Amal in einer eleganten braunen Versace-Robe, George im klassischen Smoking.

Das Ehepaar Clooney verwandelte das Londoner Natural History Museum in eine glamouröse Bühne. Am Freitag, dem 3. Oktober, waren George Clooney (64) und seine Frau Amal (47) Gastgeber der diesjährigen Albies, der Preisverleihung ihrer gemeinsamen Stiftung "The Clooney Foundation For Justice". Arm in Arm betraten sie das altehrwürdige Museum - und erinnerten an die großen Tage des klassischen Hollywood.

Warmes Braun und klassischer Smoking Amal erschien in einer maßgeschneiderten Robe aus dem Atelier Versace, entworfen von Dario Vitale. Das schulterfreie Kleid in warmem Braun bestach durch seine raffinierten Details: kunstvolle Falten an der Taille, die der Anwältin eine elegante Silhouette verliehen.

Dazu kombinierte sie goldene Accessoires - eine kleine Clutch, mehrere Ringe und auffällige Ohrhänger. Ihre langen braunen Haare fielen in weichen Wellen über die Schultern. Beim Make-up setzte sie auf schimmernde Brauntöne am Auge, bronzenen Blush und einen nudefarbenen Lipgloss.

Oscarpreisträger George Clooney zeigte sich ganz als Gentleman alter Schule. Der Schauspieler wählte einen tadellosen schwarzen Smoking, kombiniert mit schwarzen Lederschuhen.

Von Gambia bis Amerika: Die Preisträger 2025

Die Albies haben einen ernsten Hintergrund, wie die offizielle Website der Stiftung erklärt. Der Preis soll "ein schützendes Rampenlicht auf mutige Einzelpersonen und Gruppen aus aller Welt werfen, die unter großem persönlichen Risiko ihr Leben dem Kampf für Gerechtigkeit gewidmet haben". Benannt ist die Auszeichnung nach dem Anti-Apartheid-Kämpfer Albie Sachs (90), der bei der ersten Zeremonie 2022 einen Lifetime Achievement Award erhielt.

Zu den diesjährigen Preisträgern zählen beeindruckende Persönlichkeiten. Die gambische Aktivistin Fatou Baldeh setzt sich für Frauen- und Mädchenrechte ein. Der guatemaltekische Journalist José Rubén Zamora wird ebenso geehrt wie der US-amerikanische Zeitungsredakteur Marty Baron. Auch Philanthropin Melinda French Gates gehört zu den Ausgezeichneten. Den Lifetime Achievement Award erhält Darren Walker.

George Clooneys Lektion: "Die richtige Person heiraten"

Der Auftritt in London kam nur wenige Tage nach einem anderen glamourösen Ereignis. Am 29. September hatten die Clooneys den roten Teppich beim New York Film Festival betreten - zur Premiere von Georges neuem Film "Jay Kelly". Dort präsentierte sich Amal in einem völlig anderen Look: einem koketten roten Samtminikleid aus der Herbst/Winter-Kollektion 2025 von Oscar de la Renta. Das trägerlose Kleid, dessen Rockteil komplett mit dreidimensionalen roten Mohnblumen bedeckt war, betonte ihre Figur ebenfalls. George trug einen marineblauen Anzug mit hellblauem Hemd.

Bei der Premiere verriet George Clooney dem "People"-Magazin eine wichtige Lebensweisheit. "Die größte Lektion, die ich gelernt habe, ist, die richtige Person zu heiraten, was ich getan habe", erklärte der Schauspieler. "Und so war es nichts als eine Ehre und ein Vergnügen, mit meiner Frau verheiratet zu sein."

Die Geschichte der beiden begann 2013, als ein gemeinsamer Freund sie einander vorstellte. Am 27. September 2014 gaben sie sich in Venedig das Jawort. Im Juni 2017 machten die Zwillinge Alexander und Ella, heute acht Jahre alt, das Familienglück perfekt. "Ich hatte großes Glück mit meiner Familie und meinen Freunden", sagte George bei der "Jay Kelly"-Premiere. "Und meine Kinder mögen mich tatsächlich noch. Sie sind noch jung."

Der Film "Jay Kelly" kommt am 20. November in die Kinos und ist ab 5. Dezember auf Netflix zu sehen.