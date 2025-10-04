Amal und George Clooney: Sie genießen einen glamourösen Abend in London

George und Amal Clooney zeigten sich am Freitagabend in London von ihrer glamourösesten Seite. Bei der Verleihung der Albies, die ihre eigene Stiftung ausrichtet, erschien das Paar im Natural History Museum - Amal in einer eleganten braunen Versace-Robe, George im klassischen Smoking.
Das Ehepaar Clooney verwandelte das Londoner Natural History Museum in eine glamouröse Bühne. Am Freitag, dem 3. Oktober, waren George Clooney (64) und seine Frau Amal (47) Gastgeber der diesjährigen Albies, der Preisverleihung ihrer gemeinsamen Stiftung "The Clooney Foundation For Justice". Arm in Arm betraten sie das altehrwürdige Museum - und erinnerten an die großen Tage des klassischen Hollywood.