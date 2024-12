Am zweiten Weihnachtsfeiertag: Tatort vs. Traumschiff: Der Sieger des Quotenduells

"Tatort" vs. "Traumschiff": Der Sieger des Quotenduells

Am zweiten Weihnachtsfeiertag

1 "Tatort: Made in China" (li.) ging gegen "Traumschiff: Hudson Valley" ins Rennen. Foto: WDR/Thomas Kost / ZDF / Dirk Bartling

Am zweiten Weihnachtsfeiertag standen sich wieder einmal zwei Filmreihen gegenüber. Holte der Dortmunder "Tatort: Made in China" oder das "Traumschiff: Hudson Valley" die bessere Quote?











Der zweite Weihnachtsfeiertag hatte erneut ein abwechslungsreiches TV-Programm zu bieten. Am 26. Dezember lag "Das Traumschiff" (20:15 Uhr, ZDF) im "Hudson Valley" vor Anker, im Dortmunder "Tatort: Made in China" im Ersten hatten es Kommissar Faber (Jörg Hartmann, 55) und seine Kollegin Herzog (Stefanie Reinsperger, 36) mit einem seltsamen Fall zu tun. Wer konnte sich über die bessere Quote freuen?