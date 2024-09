Am Wochenende in Mötzingen

1 Die Polizei sucht Einbrecher in Mötzingen. Foto: Archiv

Erst ein Fenster eingeschlagen und dann eingestiegen: Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag in Mötzingen Diebesgut im Wert von ein paar Tausend Euro mitgehen lassen.











Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, circa 21 Uhr, und Samstag gegen 9.40 Uhr in Mötzingen in ein Vereinsheim im Wengenweg eingebrochen. Der Täter oder die Täterin schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude hinein.