Beim A 81-Ausbau zwischen Böblingen und Sindelfingen steht die nächste Sperrung an. Von Freitag um 20 Uhr bis Montagfrüh werden die Spuren gen Süden auf eine vorübergehende Trasse verlegt.

Im Rahmen des A 81-Ausbaus samt Überdeckelung steht die nächste Sperrung an. Ab Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr bis voraussichtlich Montag, 15. Mai, um 5 Uhr sind die beiden Spuren Richtung Singen zwischen den Ausfahrten Sindelfingen-Ost sowie Böblingen/Sindelfingen dicht. Eine Umleitung durch Sindelfingen und über die B 464 zur Autobahnauffahrt Hulb ist ausgeschildert.

Die A 81 wird bis 2026 zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb auf sechs Spuren verbreitert. Zudem baut die zuständige Autobahn-Gesellschaft Deges eine 850 Meter lange Überdeckelung, um die Anwohner vor Lärm zu schützen. Um den Deckel vorbereiten zu können, wird jetzt der Autobahnverkehr in Richtung Singen auf eine sogenannte „bauzeitliche Umfahrung“, also zwei Behelfsspuren, verlegt. In Fahrtrichtung Stuttgart bleibt die A 81 geöffnet, und es ergeben sich hier keine Verkehrseinschränkungen.

Bereits im vergangenen Oktober war der Verkehr der Gegenrichtung – also in Fahrtrichtung Stuttgart – auf die Umfahrung verlegt worden. Diese wird bis zur Fertigstellung der Überdeckelung genutzt, wobei in jede Richtungsfahrbahn zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.