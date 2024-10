Am Wochenende 12./13. Oktober: Weniger Fahrten auf der Schönbuchbahn

Die neuen Züge der Schönbuchbahn sollen im Dezember am Start sein. Aktuell hat die Schönbuchbahn aber mit einem Fahrzeugmangel zu kämpfen. Der hat ein ausgedünntes Angebot am Wochenende zur Folge.

Da die meisten Fahrzeuge dringend für die Abwicklung des Berufs- und Schülerverkehrs unter der Woche benötigt werden, steht für das Wochenende 12./13. Oktober nur eine eingeschränkte Fahrzeugflotte zur Betriebsabwicklung zur Verfügung. Das teilt die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) mit, die die Schönbuchbahn betreibt. „Daher müssen kurzfristig einige Fahrten am Samstag und Sonntag entfallen“, schreibt Prokurist Jan Schellinger in einer Pressemitteilung.

Es handelt sich bei den ausfallenden Fahrten um die Abfahrten zur Minute 05 ab Böblingen, Ankunft zur Minute 28 in Dettenhausen, sowie die Abfahrten zur Minute 32 in Dettenhausen, Ankunft zur Minute 55 in Böblingen. Die Züge verkehren entsprechend nur im Stundentakt.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie ÖPNV im Kreis Böblingen Schönbuchbahn bleibt im Zeitplan Nachdem es mehrfach Verzögerungen gegeben hat, sieht es jetzt danach aus, als würden die neuen Züge der Schönbuchbuchbahn zum Fahrplanwechsel einsatzbereit sein.

Für die ausfallenden Fahrten ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, dieser benötigt für die Strecke jedoch länger als der Zug. Um die Anschlüsse an andere Züge in Böblingen nach wie vor gewährleisten zu können, fährt der Bus des Schienenersatzverkehrs daher in Dettenahusen früher ab und kommt auch später dort an, als der Zug. Abfahrt der Busse ist in Dettenhausen bereits zur Minute 15, Ankunft in Dettenhausen zur Minute 45.

Diese Ausfälle sowie der Schienenersatzverkehr mit Bussen seien in den Auskunftsmedien des VVS verzeichnet, in den Auskunftsmedien der Deutschen Bahn (bahn.de, DB Navigator) könne es jedoch zu fehlerhaften Anzeigen kommen. „Hierauf hat die Württembergische Eisenbahngesellschaft leider keinen Einfluss“, betont Schellinger.

Für genaue Informationen bittet die WEG darum, die Informationen auf www.weg-bahn.de sowie die Auskunft des VVS (vvs.de, VVS-App) zu verwenden. Reisende werden gebeten, ihre Verbindung zu überprüfen und im Zweifel auf frühere oder spätere Verbindungen zu wechseln.

Seit einigen Jahren wartet die Schönbuchbahn auf neue E-Züge, die aber wegen technischer Probleme noch nicht offiziell fahren können. Inzwischen ist das Verfahren aber so weit fortgeschritten und positiv verlaufen, dass die Nexio-Züge ab Mitte Dezember zwischen Böblingen und Dettenhausen unterwegs sein können.