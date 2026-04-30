Über Nacht erschien eine neue Statue im Herzen Londons. Die Figur schreitet mit wehender Fahne im Gesicht scheinbar in den Abgrund. Nun hat Banksy bestätigt, dass die Skulptur von ihm stammt.
Eine über Nacht aufgetauchte Statue im Zentrum von London hat am Donnerstag für Aufsehen gesorgt - und sich wenig später tatsächlich als neues Werk von Banksy entpuppt. Am Nachmittag veröffentlichte der rätselhafte Streetart-Künstler ein Video auf seinem offiziellen Instagram-Account und bestätigte damit die Urheberschaft - ganz ohne Worte, aber mit gewohnt feinem Humor.