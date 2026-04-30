Über Nacht erschien eine neue Statue im Herzen Londons. Die Figur schreitet mit wehender Fahne im Gesicht scheinbar in den Abgrund. Nun hat Banksy bestätigt, dass die Skulptur von ihm stammt.

Eine über Nacht aufgetauchte Statue im Zentrum von London hat am Donnerstag für Aufsehen gesorgt - und sich wenig später tatsächlich als neues Werk von Banksy entpuppt. Am Nachmittag veröffentlichte der rätselhafte Streetart-Künstler ein Video auf seinem offiziellen Instagram-Account und bestätigte damit die Urheberschaft - ganz ohne Worte, aber mit gewohnt feinem Humor.

In dem Video ist zunächst eine Reihe bekannter Londoner Statuen zu sehen, darunter auch die von Winston Churchill. Die Kamera schwenkt dann auf einen leeren Platz, bevor die neu installierte Skulptur eingeblendet wird. Am Ende des Clips folgt ein humorvoller Moment: Ein Passant wird vor der Statue gefragt, wie er das Werk findet. Seine Antwort ist knapp: "Nein, ich mag es nicht. Das dahinten ist eine bessere Statue."

Die überlebensgroße Skulptur steht am Waterloo Place, einer repräsentativen Straße im Herzen der britischen Hauptstadt zwischen Pall Mall und St. JAmes's. Sie zeigt eine Figur, die scheinbar von einem Sockel in den Abgrund schreitet. In der Hand hält sie eine große Fahne, die ihr direkt ins Gesicht weht - als würde sie den Blick verstellen. Am Sockel ist schlicht "Banksy" zu lesen.

Kritik an Nationalstolz?

Banksy selbst kommentiert das Kunstwerk nicht und lässt damit erneut Raum für Interpretation und Diskussion. In sozialen Netzwerken wird die Installation als Kommentar zu übersteigertem Nationalstolz gedeutet. Die wehende Fahne, die der Figur die Sicht nimmt, kann dabei als Symbol dafür verstanden werden, dass Nationalismus den Blick auf Realität und Differenzierung verstellt. Die Figur bewegt sich zwar vorwärts, wirkt dabei jedoch orientierungslos. Gerade im politischen Zentrum Londons funktioniert diese Lesart.