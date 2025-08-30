Am vierten Tag der Filmfestspiele: Suki Waterhouse begeistert im Pailletten-Zweiteiler in Venedig

Suki Waterhouse sorgt bei den 82. Filmfestspielen von Venedig für Aufsehen. Die Schauspielerin und Musikerin glänzte in einem metallischen Pailletten-Outfit auf dem roten Teppich.
Suki Waterhouse (33) ist in Venedig angekommen - und begeistert mit ihrem Style. Auf dem roten Teppich zur Doumentation "Broken English" glänzte die Schauspielerin und Sängerin in einem metallischen Pailletten-Look. Sie wählte ein Crop-Top mit halblangen Ärmeln, das ganz aus Gold und Silber funkelnden Plättchen bestand. Dazu kombinierte sie den passenden Rock und eine Strumpfhose. Schwarze Mary Jeans mit Plateau-Absatz machten das Outfit komplett.