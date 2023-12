Am Unteren See in Böblingen

1 Am Unteren See in Böblingen hat ein 30-Jähriger einem Kind das Leben gerettet (Archivbild). Foto: imago images/Eibner/DROFITSCH/EIBNER via www.imago-images.de

Lebensrettung am Unteren See in Böblingen: Als ein Mann etwas ins Wasser fallen hörte, reagierte er geistesgegenwärtig und verhinderte so Schlimmeres.











Ein 30 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag zum Lebensretter eines Vierjährigen geworden, nachdem der kleine Junge in den Unteren See gefallen war und beinahe ertrunken wäre.