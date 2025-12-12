Am Tödlichen Dienst-Tag: Wolfgang Bahro und Sebastian Ströbel ermitteln bei RTL

Vom Kiez und den Bergen an den Tatort: RTL startet mit Wolfgang Bahro ("Haveltod") und Sebastian Ströbel ("Einsatz Seeler") zwei neue Krimireihen. Wann die TV-Lieblinge als Profiler und Streetworker auf Sendung gehen und was die Fans erwarten können.
Der Dienstagabend bei RTL wird wieder mörderisch gut: Der Sender läutet das Jahr 2026 mit einer Neuauflage seines "Tödlichen Dienst-Tags" ein und schickt dafür zwei der bekanntesten deutschen TV-Gesichter in den Einsatz. "GZSZ"-Legende Wolfgang Bahro (65) und "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel (48) tauschen ihre Paraderollen gegen Dienstmarke und Ermittler-Instinkt.