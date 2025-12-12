Am Tödlichen Dienst-Tag: Wolfgang Bahro und Sebastian Ströbel ermitteln bei RTL

Vom Kiez und den Bergen an den Tatort: RTL startet mit Wolfgang Bahro ("Haveltod") und Sebastian Ströbel ("Einsatz Seeler") zwei neue Krimireihen. Wann die TV-Lieblinge als Profiler und Streetworker auf Sendung gehen und was die Fans erwarten können.

Der Dienstagabend bei RTL wird wieder mörderisch gut: Der Sender läutet das Jahr 2026 mit einer Neuauflage seines "Tödlichen Dienst-Tags" ein und schickt dafür zwei der bekanntesten deutschen TV-Gesichter in den Einsatz. "GZSZ"-Legende Wolfgang Bahro (65) und "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel (48) tauschen ihre Paraderollen gegen Dienstmarke und Ermittler-Instinkt.

Den Auftakt macht am 13. Januar um 20:15 Uhr ein Gesicht, das RTL-Zuschauer seit Jahrzehnten lieben (und manchmal hassen): Wolfgang Bahro. In "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" legt er den maßgeschneiderten Anzug von Jo Gerner ab und schlüpft in die Rolle des Profilers Armin Weber.

Mit ihm ermittelt Wolfgang Bahro

Für Fans der Serie ist es die Gelegenheit, den Schauspieler einmal in einer völlig neuen Facette zu erleben. Doch Bahro ermittelt nicht allein: Der Fall wird zur Familiensache. An seiner Seite spielt Felix Kreutzer (32) den Kriminalhauptkommissar Gregor Weber - der im Film auch Armins Sohn ist. Die Dynamik zwischen dem erfahrenen Vater und dem ermittelnden Sohn verspricht Spannung vor der Kulisse Potsdams.

Eine Woche später, am 20. Januar um 20:15 Uhr, zieht es Sebastian Ströbel vom steilen Hang an die raue Ostsee. In "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi" verkörpert der TV-Liebling den Ex-Polizisten und heutigen Streetworker Eric Seeler.

Der Krimi setzt auf Charakterecken und Kanten: Seeler bildet mit der Kommissarin Hannah Vogt (gespielt von Friederike Linke, 44) ein ungleiches Duo, das als "Perfect Match" im Kampf gegen das Verbrechen in der Hansestadt angekündigt wird. Für Ströbel ist es der Wechsel vom alpinen Lebensretter zum norddeutschen "Fallretter".

Viel Krimi bei RTL

Die beiden Premieren sind nur der Startschuss für die Crime-Time am Dienstag. RTL kündigte bereits Nachschub für das kommende Jahr an. Fans können sich auf neue Fälle der etablierten Reihen "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi", "Behringer und die Toten" (Bamberg), "Alpentod" und "Morden auf Öd" freuen.

Beide neuen Produktionen sind parallel zur TV-Ausstrahlung auch auf dem Streamingdienst RTL+ abrufbar. Ab Anfang 2026 soll dort der "Krimidienstag" mit weiteren Inhalten ausgebaut werden.