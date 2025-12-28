Am Tag vor seinem Geburtstag: Schauspieler Peter Sattmann ist gestorben

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist der Schauspieler Peter Sattmann gestorben. Der Ex-Partner von Schauspielerin Katja Riemann war vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen.

Berlin - Der Schauspieler Peter Sattmann ist tot. Er starb am ersten Weihnachtsfeiertag kurz vor seinem Geburtstag im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit in seinem Wohnort in Brandenburg. Das teilte die Künstleragentur Tom Produkt unter Berufung auf Sattmanns Ex-Partnerin Katja Riemann der Nachrichtenagentur dpa mit.

Sattmann, der im sächsischen Zwickau geboren wurde, spielte viele Jahre unter Claus Peymann am Theater in Stuttgart und Bochum.

Er wurde zudem bekannt durch die Fernsehserien "Rätsel der Sandbank" und "Der Prins muss her". Sattmann spielte in vielen beliebten TV-Formaten mit, etwa in Inga-Lindström- und Rosamunde-Pilcher-Filmen. Er hatte Gastauftritte in der Serie "Der Alte" und im "Tatort".

Mit der Schauspielerin Katja Riemann hat Sattmann eine gemeinsame Tochter.