Am Tag ihres Schulabschlusses: Jessica Klepser erinnert an verstorbene Töchter

Jessica Klepser hat bewegende Worte für ihre verstorbenen Töchter Annik und Madita gefunden. Im vergangenen Jahr musste die Pilates-Trainerin einen schweren Verlust verkraften: Ihr Ex-Mann Christian Oliver (1972-2024) und die beiden gemeinsamen Töchter kamen bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben. Heute hätten ihre Kinder, die im Alter von zehn und zwölf Jahren starben, einen besonderen Meilenstein gefeiert, den Klepser mit einem emotionalen Instagram-Beitrag würdigte.

"Heute hätten diese beiden wunderbaren Seelen ihren Abschluss gemacht. Anniki von der Grundschule, Madita von der Mittelschule. Sie gingen beide gern zur Schule. Nicht so sehr wegen Mathe oder Naturwissenschaften, sondern weil sie jeden Tag ihre geliebten Freunde sehen konnten", schreibt Klepser zu einem Zusammenschnitt von Bildern ihrer Töchter. Unterlegt ist das Video mit dem Song "Don't Forget About Me" der Sängerin Cloves (29).

Anschließend richtet sie sich an die Freunde ihrer Kinder: "Ich weiß, dass auch eure Herzen gebrochen sind. Danke für all eure Nachrichten in den letzten anderthalb Jahren. Danke, dass ihr Annik heute einen Platz in der ersten Reihe bei der Abschlussfeier gesichert habt. Und danke, dass ihr sie in eurem Herzen haltet, während ihr weitergeht!"

"Ich befinde mich derzeit auf einer Reise durch Alaska"

Klepser habe sich bewusst die vergangene Woche von den sozialen Netzwerken ferngehalten, weil es ihr "schwer fiel, all die Bilder von meinen Freunden zu sehen, die den Abschluss ihrer Kinder feiern. Aber das ist auch in Ordnung!" Sie gönne ihren Freunden diese Momente von Herzen: "Feiert ihre Leistungen und auch all die kleinen Fehler, die sie auf ihrem Weg machen." Trotz aller Trauer blickt Klepser mit Stolz auf ihre verstorbenen Töchter zurück: "Ich bin so, so stolz darauf, wer ihr geworden seid, während ihr hier bei uns wart."

Aktuell sei Jessica Klepser auf Reisen. "Ich befinde mich derzeit auf einer Reise durch Alaska und versuche immer noch herauszufinden, wie ich mein Leben von Grund auf neu beginnen kann", erklärt sie offen. Wie das nächste Kapitel ihres Lebens aussehen werde, wisse sie noch nicht, aber ich weiß, dass ich meine Mädchen und ihren Vater auf jeder einzelnen Seite davon vermissen werde!"

Am 4. Januar 2024 hatte Jessica Klepser ihren Ex-Mann und ihre beiden Töchter auf tragische Weise verloren. Christian Oliver, bekannt aus Filmen wie "Speed Racer" und der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11", war mit Annik und Madita in einem Kleinflugzeug von der Karibikinsel St. Vincent nach St. Lucia unterwegs, als die Maschine kurz nach dem Start ins Meer stürzte. Keiner der Insassen überlebte den Unfall. Der Schauspieler wurde nur 51 Jahre alt.