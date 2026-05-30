Prinzessin Leonor feierte im dritten Jahr ihrer Militärausbildung ihr Debüt beim spanischen Tag der Streitkräfte in Vigo. Der Tag verlief nicht ganz wie geplant.

Die spanische Kronprinzessin Leonor (20) nahm am Samstag in Vigo zum ersten Mal am spanischen Tag der Streitkräfte (Día de las Fuerzas Armadas) teil. Die Thronfolgerin steht im dritten Jahr ihrer militärischen Ausbildung; die beiden vorangegangenen Veranstaltungen hatte sie wegen ihres Ausbildungsplans verpasst. Das berichtet die spanische Tageszeitung "El Mundo".

Pünktlich um zwölf Uhr trafen König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (53) in einem offiziellen Wagen auf der Avenida de Samil ein, Leonor folgte in einem zweiten Fahrzeug. Während der Monarch als Hauptmann der Streitkräfte die Parade leitete und die Uniform des Heeres trug, erschien seine Tochter in der Uniform der Luft- und Weltraumstreitkräfte - passend zu ihrer aktuellen Station als Offiziersanwärterin an der Luftwaffenakademie. Letizia entschied sich für ein Kleid des Designers Juan Vidal, das sie erstmals im Oktober 2013 getragen hatte.

Die Königliche Garde erwies der Familie vor der Parade die militärischen Ehren, anschließend schritt der König die angetretenen Truppen ab. Hinter ihm gingen die Königin und die Prinzessin, begleitet von Verteidigungsministerin Margarita Robles und Innenminister Fernando Grande Marlaska. Felipe legte gemeinsam mit Leonor einen Kranz für gefallene Soldaten nieder, es folgten eine Schweigeminute und ein Gebet.

Zwei Pannen bei der Parade

Eigentlich sollten zwei Fallschirmspringer der Luftwaffe die Parade mit einem Sprung eröffnen. Doch der Himmel über Vigo blieb den ganzen Tag über bedeckt, die Sicht zu schlecht - der Auftritt fiel aus. Mit ihm wurde die komplette Flugschau gestrichen.

Als Soldaten der Königlichen Garde zudem die Nationalflagge hissen wollten, löste sich die Leine vom Mast und die Fahne fiel zu Boden. Während sich für einige Sekunden Verwunderung breitmachte, hielten die Soldaten stramm. Schließlich entschied man, mit der Ehrung der Gefallenen fortzufahren; die Flagge wurde auf einer Ablage platziert.

Bis Juli wird Leonor ihre dreijährige Offiziersausbildung abgeschlossen haben, die sie nacheinander an der Heeresakademie in Saragossa, der Marineschule in Marín und der Luftwaffenakademie durchlaufen hat. Im Herbst kommenden Jahres soll sie an der Universität Carlos III. in Madrid ein Studium der Politikwissenschaften aufnehmen.