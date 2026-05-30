Prinzessin Leonor feierte im dritten Jahr ihrer Militärausbildung ihr Debüt beim spanischen Tag der Streitkräfte in Vigo. Der Tag verlief nicht ganz wie geplant.
Die spanische Kronprinzessin Leonor (20) nahm am Samstag in Vigo zum ersten Mal am spanischen Tag der Streitkräfte (Día de las Fuerzas Armadas) teil. Die Thronfolgerin steht im dritten Jahr ihrer militärischen Ausbildung; die beiden vorangegangenen Veranstaltungen hatte sie wegen ihres Ausbildungsplans verpasst. Das berichtet die spanische Tageszeitung "El Mundo".