Ein 30 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum Mittwochmorgen gleich mehrere Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte in einem ICE bestohlen zu haben. Bei seinem vierten Diebstahls-Versuch wurde er allerdings auf frischer Tat ertappt.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der 30-Jährige an dem am Bahnsteig 10 bereitstehenden ICE aus Richtung Ulm und soll sich gleich viermal an Wertgegenständen unterschiedlicher Reisender zu schaffen gemacht haben. Bei seinem vierten Vorhaben wurde er offenbar auf frischer Tat ertappt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkte einer der bestohlenen Reisenden den mutmaßlichen Taschendieb. Der Geschädigte soll daraufhin den 30-Jährigen festgehalten und gefordert haben, das Diebesgut herauszurücken. Dem mutmaßlichen Dieb gelang jedoch die Flucht. Er stieg in den am gegenüberliegenden Gleis abfahrbereiten Zug in Richtung Ludwigsburg.

Alarmierte Polizeibeamte konnten den aggressiven Tatverdächtigen stellen und brachten ihn auf das Bundespolizeirevier Stuttgart. Da der Mann Zeugenaussagen zufolge die Diebstähle in Begleitung eines weiteren Täters begangen haben soll, machten sich die Beamten auf die Suche nach dem mutmaßlichen Komplizen. Die Polizisten entdeckten daraufhin einen Mann, auf den die Zeugenbeschreibung zutraf. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Der Verbleib des Diebesgutes sowie die Tatbeteiligung des zweiten Verdächtigen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines vierfachen Diebstahls eingeleitet. Beide Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß gesetzt.