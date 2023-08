Ein 44-jähriger Mann belästigt eine junge Frau am Donnerstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof sexuell.

Die 22 Jahre alte Frau war nach Angaben der Polizei in einem Regionalzug aus Böblingen unterwegs. Als der Zug gegen 20 Uhr am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte eintraf, wartete die Frau nahe an der Tür. Der Tatverdächtige soll dabei nah an die junge Frau herangetreten sein und sie am Gesäß berührt haben. Die Frau wies ihn lautstark auf sein übergriffiges Verhalten hin und bat Mitreisende um Hilfe.

Daraufhin flüchtete der Mann. Kurze Zeit später erkannte die 22-Jährige ihn jedoch auf Höhe des Bahnsteigs 1 wieder und sprach Mitarbeitende der DB-Sicherheit auf den Vorfall an. Von den Mitarbeitenden alarmierte Einsatzkräfte trafen den im Landkreis Oberallgäu wohnhaften Mann noch vor Ort an und brachten ihn auf die Dienststelle der Polizei. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.