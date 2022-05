Am Stuttgarter Flughafen verhaftet

1 Der 23-Jährige wurde am Stuttgarter Flughafen verhaftet (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Ein mutmaßlicher Einbrecher will in die Türkei reisen. Bei der Kontrolle am Stuttgarter Flughafen fällt den Polizisten auf, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Somit endet die Reise für den Verdächtigen vorzeitig.















Ein 23 Jahre alter gesuchter mutmaßlicher Einbrecher ist am Mittwoch am Flughafen Stuttgart von Bundespolizisten festgenommen worden. Der Mann war auf dem Weg in die Türkei.

Wie die Polizei berichtet, wollte der 23-Jährige am Mittwochmittag in die Türkei fliegen. Bei der Ausreisekontrolle des Fluggasts stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl vom Amtsgericht Villingen-Schwenningen gegen ihn vorlag. Das Gericht hatte die Untersuchungshaft angeordnet, weil der 23-Jährige im Verdacht steht, als Mittäter an mehreren Einbruchsdiebstählen in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Rottweil beteiligt gewesen zu sein.

Für den jungen Mann war die Flugreise in die Türkei demzufolge vorzeitig beendet. Stattdessen wurde der Arbeits- und Wohnsitzlose am Tag darauf von der Bundespolizei dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt und auf dessen Beschluss in ein Gefängnis eingeliefert.