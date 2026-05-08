Für diese prominenten Frauen ist der Muttertag in diesem Jahr eine besondere Premiere: Sie feiern ihn erstmals als Mama - und erleben den Tag damit aus einer ganz neuen Perspektive.
Blumen, Frühstück ans Bett und liebevolle Kinderzeichnungen gehören für viele Mütter zum Muttertag dazu. Für einige prominente Frauen in Deutschland wird der 10. Mai 2026 aber zu einem ganz besonderen Meilenstein: Sie feiern ihren allerersten Muttertag überhaupt. Zwischen schlaflosen Nächten, Babyglück und neuen Familienritualen erleben sie diesen Tag vermutlich emotionaler denn je.