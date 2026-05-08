Für diese prominenten Frauen ist der Muttertag in diesem Jahr eine besondere Premiere: Sie feiern ihn erstmals als Mama - und erleben den Tag damit aus einer ganz neuen Perspektive.

Blumen, Frühstück ans Bett und liebevolle Kinderzeichnungen gehören für viele Mütter zum Muttertag dazu. Für einige prominente Frauen in Deutschland wird der 10. Mai 2026 aber zu einem ganz besonderen Meilenstein: Sie feiern ihren allerersten Muttertag überhaupt. Zwischen schlaflosen Nächten, Babyglück und neuen Familienritualen erleben sie diesen Tag vermutlich emotionaler denn je.

Lilian de Carvalho Monteiro Besonders im Fokus steht dabei Kommunikationsexpertin Lilian de Carvalho Monteiro (geb. 1990). Gemeinsam mit Tennis-Legende Boris Becker durfte sie im November 2025 ihr erstes Kind begrüßen: Tochter Zoë Vittoria Becker kam am 21. November in Mailand zur Welt, wie die stolzen Eltern auf Instagram bekanntgaben.

Für Becker ist es bereits das fünfte Kind, für Lilian dagegen das erste - und damit wird auch der Muttertag 2026 für sie zur Premiere. Immer wieder gewährte das Paar in den vergangenen Monaten kleine Einblicke in das Familienleben und zeigte sich sichtbar glücklich im neuen Alltag zu dritt.

Sarah Elena Koch

Auch für Schauspielerin Sarah Elena Koch (40) dürfte der Muttertag in diesem Jahr besonders emotional werden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Samuel Koch begrüßte sie kurz vor Weihnachten Sohn Romeo Caspar auf der Welt. Öffentlich machte das Paar sein Babyglück Anfang 2026.

Lange hielten sich die beiden bewusst aus der Öffentlichkeit zurück, ehe Sarah Elena Koch im Frühjahr erstmals rührende Worte über ihr neues Leben als Mutter teilte. Der "Bild"-Zeitung erzählten sie Anfang 2026 über ihr neues Glück: "Mal hüpft unser Herz, plötzlich droht es zu schmelzen. Gefühle, die nicht in Worte zu fassen sind." Das Schauspielerpaar sei "nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle - ganz ohne Casting - die nicht wir, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt." Der erste Muttertag dürfte für die Schauspielerin deshalb nicht nur ein Feiertag, sondern ein echtes Herzensereignis werden.

Lulu Lewe

Ein besonders symbolisches Datum verbindet Sängerin Lulu Lewe (34) mit ihrem Kind: Am 1. Januar 2026 brachte die Schwester von Sarah Connor ihren Sohn Lounis Noé zur Welt.

Das "Neujahrsbaby", wie sie es in ihrem ersten Mama-Post nennt, machte den Jahresbeginn für die Musikerin und ihren Mann Basti Scheibe unvergesslich. In den sozialen Netzwerken sprach Lulu Lewe offen über die überwältigenden Gefühle der ersten Tage als Mutter und davon, endlich zu verstehen, "wovon alle Eltern sprechen". Nun folgt nur wenige Monate später der nächste emotionale Meilenstein: ihr erster Muttertag mit Baby im Arm.

In den USA und Kanada wird auch am 10. Mai gefeiert

Doch nicht nur diese drei prominenten Frauen erleben derzeit eine völlig neue Lebensphase. Auch international sind 2025 und 2026 mehrere Promi-Frauen erstmals Mutter geworden.

Die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen (40) feiert am Sonntag ebenfalls ihren ersten Muttertag als Mama. Die "Call Me Maybe"-Interpretin hat Anfang März 2026 ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann, dem Musikproduzenten Cole M.G.N., zur Welt gebracht. In einer Instagram-Story zeigte sie auch einen ersten Schnappschuss des Neugeborenen.

US-Schauspielerin Hailee Steinfeld (29) ist seit April 2026 Mama. In den USA wird ebenfalls am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. In einem Beitrag via Substack schrieb die Schauspielerin: "Unser kleines Mädchen ist da!!" Weiter erklärte sie, man sei "unglaublich dankbar und gesegnet" und genieße die ersten gemeinsamen Momente in vollen Zügen. Den Namen ihrer Tochter hat Steinfeld bislang nicht öffentlich gemacht.