Am Sonntag folgt zweites Konzert: Taylor Swift begrüßt Münchner Fans mit einem Servus

1 Taylor Swift im ikonischen Olympiastadion von München. Foto: Thomas Niedermueller/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

Am Samstagabend fand das erste von insgesamt zwei München-Konzerten von Taylor Swift im Olympiastadion statt. Der Superstar begrüßte zunächst die Besucher mit einem "Servus" und hatte sogar warme Worte für ihre Fans auf dem benachbarten Olympiaberg übrig.











Der US-amerikanische Superstar Taylor Swift (34) hat am Samstagabend das erste von insgesamt zwei Konzerten im Münchener Olympiastadion gespielt. Die beiden Auftritte der Sängerin stellen den Abschluss ihrer"The Eras Tour" in Deutschland dar. Das Besondere: Der US-amerikanische Superstar begeisterte dabei deutlich mehr Menschen, als "nur" die 74.000 Besucher, die an eines der heißbegehrten Tickets gekommen sind. Traditionell versammeln sich in München bei Konzerten im Olympiastadion auf dem benachbarten Olympiaberg zahlreiche Fans des jeweiligen Acts, um den Klängen zu lauschen oder teilweise auch einen Blick auf die Bühne oder die Pyrotechnik zu erhaschen.