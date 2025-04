Am Solitudeplatz Ludwigsburg: Pop-up-Club Fips startet in die Sommersaison

Wer lange nach einer Möglichkeit gesucht hat, in Ludwigsburg tanzen zu können, wird erleichtert sein, dass ihm oder ihr eine Adresse weiter erhalten bleibt: der Pop-up-Club Fips. Was mit einem Halloween-Event 2024 startete, hat sich längst etabliert. Pia Knecht, Jule Wirth und die neu im Team hinzugekommene Naomi Wohlrab starten in die Sommersaison – und haben sich die eine oder andere Neuheit einfallen lassen.

Das Fips bleibt ein Club, der öffnet, wenn es etwas zu feiern gibt – nur, dass in den kommenden Monaten vor jeder Veranstaltung auch der Biergarten davor öffnet. „Dann kann man tagsüber gemütlich draußen sitzen und abends feiern“, sagt Jule Wirth. Bislang sei kein Essen geplant, dafür hätten sie sich eine neue Sommerkarte mit Getränken überlegt. „Was drauf steht, bleibt eine Überraschung“, sagt die 20-jährige Medizinstudentin.

„Neues Team und kreative Ideen: Fips startet durch!“

Als der Betreiber des Brauhauses 2.0 im vergangenen Sommer aus wirtschaftlichen Gründen schloss, nutzen damals noch Pia Knecht, Greta Knecht und Jule Wirth die Chance und holten innerhalb weniger Wochen Genehmigungen ein, liehen Diskolicht aus, heuerten einen befreundeten DJ an und kümmerten sich um die Bar. Weil Greta Knecht derzeit in Neuseeland ist, verstärkt Naomi Wohlrab das Team. Wie die Club-Gründerinnen auch, hat sie bereits Erfahrung in der Gastronomie. „Je mehr Leute, desto kreativer ist man zusammen“, sagt Jule Wirth. Deko und Motto-Ideen, die passende Musik-Auswahl: alle ein bis zwei Wochen würden sich die drei jungen Frauen zusammensetzen und brainstormen.

Nach fünf Monaten, kurz bevor das Fips in die nächste Runde startet, bleibt Zeit für ein Resümee. „In den ersten Monaten konnten wir einiges ausprobieren und wissen nun, was besonders gut bei unseren Gästen ankommt“, sagt Pia Knecht. Besonders beliebt seien quer durch die Generationen die 70- und 80er-Jahre-Partys, aber auch die Musikrichtung House stehe ganz oben auf dem Programm. „Uns ist wichtig, dass unser Monatsprogramm abwechselnd ist und sich jede Altersgruppe angesprochen fühlt“, sagt Wirth. Es gebe schon jetzt Gesichter, die sie immer wieder sehen und erkennen würden. Ein Beispiel dafür, dass es ihnen gelingt, verschiedene Generationen zusammenzubringen: das Zeitreise-Event Ende März. Jede Stunde sei einem Jahrzehnt gewidmet gewesen, sodass sich Besucher von den 70ern bis in die 2020er tanzen konnten, erzählt Wirth. Da seien 18- bis 60-Jährige im Fips gewesen.

„Comedy@Fips: neue OpenMic-Reihe für Talente“

Neu im Programm: die regelmäßige OpenMic-Reihe Comedy@Fips an den Freitagen 16. Mai, 20. Juni und 18. Juli. Einlass ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. „Wir wollen da eine schöne Atmosphäre schaffen, dass man sich traut auf die Bühne zu gehen“, sagt Wirth. Stand-up-Comedians sollen sich direkt bei David Müller über den Instagram-Kanal comedyfips melden.

Pia Knecht, Greta Knecht und Jule Wirth haben ihren Pop-up Club im Oktober 2024 eröffnet. Foto: Andreas Essig

Immer häufiger werden die Fips-Unternehmerinnen für private Veranstaltungen angefragt. Semester-Partys, Abiturfeiern und Geburtstage: „Das ist eine coole Abwechslung zu unseren anderen Veranstaltungen“, sagt Wirth. Abifeiern im Fips zu feiern, findet sie eine gute Idee, „das hätte ich damals selbst gerne gehabt“. Die 20-Jährige studiert mittlerweile in Mainz Medizin. Sie würden deshalb ganz nach ihrem Gefühl entscheiden, was sie sich zumuten, würden aber immer versuchen, Anfragen zeitlich möglich zu machen. „Wir haben tolle Freunde, die zusammenarbeiten“, erklärt Wirth.

Die nächste Party steigt in dem Club nahe dem Ludwigsburger Bahnhof am 30. April. Bei Fips in den Mai wird House aufgelegt. Bei weiteren Terminen (10. Mai, 17. Mai, 24. Mai, 14. Juni, 21. Juni, 5. Juli) hat dann zusätzlich der Biergarten geöffnet, dazu finden am 30. Mai und 7. Juni die After-Brautage-Veranstaltungen statt. Mit dem 19. Juli geht das Fips dann in die Sommerpause.