Nach mehr als zwei Jahrzehnten öffentlicher Sticheleien haben sich die Pop-Legenden Madonna (66) und Elton John (78) offenbar versöhnt. Die überraschende Annäherung fand hinter den Kulissen der US-Show "Saturday Night Live" statt, wo Elton John am Wochenende als musikalischer Gast auftrat.

Madonna freut sich über Versöhnung

Madonna teilte ihre Freude über die Versöhnung mit einem emotionalen Post auf Instagram: "Wir haben endlich das Kriegsbeil begraben!!!", schrieb die Sängerin zu einem gemeinsamen Foto, das die beiden Arm in Arm zeigt. In dem Post erinnert sich Madonna an ein prägendes Konzerterlebnis aus ihrer Jugend: Heimlich war sie damals aus dem Haus geschlichen, um Elton John in Detroit live zu sehen. "Dieses Konzert veränderte mein Leben", so die 66-Jährige. "Es half mir zu verstehen, dass es okay ist, anders zu sein - ja sogar notwendig."

Umso schmerzhafter sei es gewesen, dass Elton John sie später öffentlich kritisierte. "Es tat weh, dass jemand, den ich so bewunderte, sich so über mich äußerte. Ich verstand es nicht", schreibt sie.

Als sie erfuhr, dass Elton John zu Gast bei "SNL" sein wird, habe sie entschieden, hinzugehen. Doch der Moment der Konfrontation backstage verlief anders als erwartet: "Das erste, was er sagte, war: 'Vergib mir' - und die Mauer zwischen uns fiel", beschreibt Madonna. Es sei ein heilender Moment gewesen, der schließlich in einer Umarmung mündete. Doch damit nicht genug: Elton John habe ihr sogar erzählt, dass er einen Song für sie geschrieben habe und mit ihr zusammenarbeiten wolle. "Es war, als würde sich der Kreis schließen."

Jahrzehnte langer Streit

Ob die musikalische Zusammenarbeit tatsächlich Realität wird, bleibt abzuwarten - aber die Versöhnung der zwei Musiklegenden ist schon jetzt ein kleines Pop-Wunder. Die jahrelange Fehde der beiden reicht bis ins Jahr 2002 zurück, als Elton John Madonnas James-Bond-Song "Die Another Day" öffentlich kritisierte.

Die Spannungen eskalierten zwei Jahre später, als er ihr unterstellte, bei Live-Auftritten Playback zu singen. Die beiden Weltstars attackierten sich daraufhin immer wieder - mal in Interviews, mal indirekt über Social Media. "Sie ist so ein Albtraum", sagte Elton John etwa mal in einem Interview über die Sängerin.