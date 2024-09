Am Set von Die Bestimmung: Gehör verloren: Shailene Woodley kämpfte gegen schwere Krankheit

US-Schauspielerin Shailene Woodley (32) offenbart schwere gesundheitliche Probleme während der Dreharbeiten zur Filmreihe "Die Bestimmung". Die "Big Little Lies"-Darstellerin verriet in der jüngsten Folge des "She MD"-Podcasts zudem, dass ihre damaligen Gesundheitsprobleme sie auch Jobs kosteten. Woodley spielte in dem Sci-Fi-Franchise die Hauptfigur Beatrice Prior in "Divergent", "Insurgent" und "Allegiant" von 2014 bis 2016.

Symptome: Gehörverlust, Schwäche, Magenschmerzen, Ängste

"Ich habe nie darüber gesprochen, was genau es war, weil es sich wie eine persönliche Sache anfühlt, die ich nicht preisgeben muss", sagte Woodley in dem Podcast über die belastende Phase. "In meinen frühen 20ern war ich in einer unglücklichen Lage. Irgendwann war es so weit, dass ich mein Gehör verloren habe. Ich konnte nicht länger als fünf Minuten am Stück gehen, ohne mich stundenlang hinzulegen und zu schlafen. Alles, was ich aß, tat mir im Magen weh", erinnerte sie sich.

Sie sei dann zu verschiedenen medizinischen Fachleuten gegangen, von "echten Ärzten" bis zu "unabhängigen Heilern", aber es sei schwierig gewesen, eine Diagnose für ihren Zustand zu finden. "Es war eine Mischung von Problemen und Diagnosen, und verschiedene Ärzte sagten mir unterschiedliche Dinge", so die Kalifornierin. "Ich komme aus einem sehr ganzheitlichen Umfeld und habe Kräuterkunde studiert, also war ich wirklich scharf darauf, mit echten Ärzten und unabhängigen Heilern zu arbeiten. Ich wollte mich in meiner eigenen Haut wieder wohlfühlen. Es war eine lange Reise", gab sie zu.

Woodley erklärte, dass sie durch ihre körperlichen Probleme auch mental zu kämpfen hatte. Die Schauspielerin dachte, dass alles, was sie unternahm, ihre Symptome irgendwie verschlimmern könnte. "Im Laufe dieses Jahrzehnts kamen noch viele andere Dinge hinzu, weil ich mich körperlich so unwohl fühlte: 'Wenn alles, was ich esse, meinem Magen wehtut, habe ich Angst vor dem Essen'", erinnerte sie sich. "Und dann die mentalen Probleme, die damit einhergehen können - Körperdysmorphie und Verwirrung über die Identität und das Gefühl, in meiner eigenen Welt sicher zu sein", beschrieb sie die komplizierte Situation.

Shailene Woodley heute: "Ich bin sehr gesund"

Die Schauspielerin stellte weiter klar, dass sie heute nicht mehr krank sei. Das Problem hat sich "von selbst gelöst". "Ich bin sehr gesund. Ich bin so froh, dass ich das sagen kann. Und außerdem hat es mich gezwungen, mich wirklich tiefgehend mit mir auseinanderzusetzen", so Woodley im Podcast.

Erstmals hatte die Schauspielerin bereits im Jahr 2020 in einem Interview mit der "New York Times" über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen. "Während ich die 'Divergent'-Filme gedreht und hart gearbeitet habe, kämpfte ich auch mit einer zutiefst persönlichen, sehr beängstigenden körperlichen Situation", sagte sie damals dem Blatt. "Aus diesem Grund habe ich viele berufliche Möglichkeiten abgelehnt, weil ich mich erholen musste, und diese Jobs gingen schließlich an Kollegen, die ich liebe."