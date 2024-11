Am Set eines Musikvideos: Neue Klage gegen Kanye West: Er soll Model gewürgt haben

Kanye West hat eine neue Klage an der Backe: Eine ehemalige "America's Next Top Model"-Teilnehmerin wirft dem Rapper vor, sie 2010 beim Dreh eines Musikvideos gewürgt zu haben.

Die ehemalige "America's Next Top Model"-Teilnehmerin Jenn An (39) erhebt in einer Klage schwerwiegende Vorwürfe gegen Kanye West (47). Beim Dreh eines Musikvideos im Jahr 2010 soll der Rapper sie gewürgt und ihr seine Finger in den Hals gesteckt haben. Die Anklage, die unter anderem "Rolling Stone" und "Page Six" vorliegt, wurde am 22. November vor einem New Yorker Bundesgericht eingereicht.

Das Model beschuldigt den Rapper, ein Kamerateam gebeten zu haben, ihn dabei zu filmen, wie er sie während der Dreharbeiten zu einem Musikvideo würgte. Es soll sich um das Musikvideo zum Song "In for the Kill" von La Roux, an dessen Remix West mitwirkte, handeln.

Kanye West würgte Model vor laufender Kamera

In der Klage heißt es, dass Jenn An im September 2010 im Chelsea Hotel in New York City als Nebendarstellerin für das Video arbeitete und nur "freizügige Unterwäsche" trug, als West sie dem Kamerateam zeigte und sagte: "Gebt mir das asiatische Mädchen." Das Model gibt an, es habe West gesagt: "Ich habe nicht viel an", worauf er geantwortet haben soll: "Deshalb habe ich dich ausgewählt." Anschließend habe er den anderen Darstellerinnen befohlen, den Raum zu verlassen.

Das Model gibt zudem an, dass West sie "überragte" und "schwer atmete", als er das Kamerateam bat, eine Nahaufnahme ihres Gesichts zu machen und eine "kreisende Hand" benutzte, um "erzwungenen Oralsex" an ihr zu simulieren. "Vor der Kamera begann der Angeklagte West, die Klägerin mit einer Hand zu würgen. Dann legte er seine andere Hand um ihren Hals und fuhr fort, sie mit beiden Händen zu würgen", heißt es laut "Rolling Stone" in der Klage. "Dann rammte er ihr mehrere Finger in den Hals, bewegte sie ständig ein und aus und knebelte sie für mehr als eine Minute."

Weiter behauptet Jenn An, der Rapper habe währenddessen "Das ist Kunst. Das ist verdammte Kunst. Ich bin wie Picasso" geschrien. "Die Klägerin rang nach Luft und hatte das Gefühl, vorübergehend ohnmächtig geworden zu sein. Als der Angeklagte West beschloss, dass er mit der Klägerin fertig war, war ihr Gesicht mit Speichel und verschmiertem Make-up bedeckt", heißt es weiter.

Auch Klage gegen Universal

In der Klage wird die Universal Music Group (UMG) als Mitbeklagte genannt, da An behauptet, das Unternehmen habe es versäumt, den Vorfall zu untersuchen. Das Model wirft UMG in den Dokumenten vor, dass Wests "geschlechtsspezifischen, hasserfüllten und beleidigenden Kontroversen" für das Unternehmen als Marke "zu profitabel war, um trotz seines rechtswidrigen Verhaltens einzugreifen".

In der finalen Version des Musikvideos zu "In for the Kill" sind weder Kanye West noch Jenn An zu sehen. Das Model nahm 2009 an der 13. Staffel von "America's Next Top Model" teil und wurde Dritte. In den vergangenen Jahren arbeitete sie als Schauspielerin, unter anderem für "Criminal Minds".

Mehrere Klagen gegen "Ye"

Es handelt sich um die jüngste von einer Reihe an Klagen gegen Kanye West, der sich rechtlich in Ye umbenannt hat, in den vergangenen Monaten. Im Oktober beschuldigte eine ehemalige Assistentin des Musikers und Unternehmers ihn der "sexuellen Körperverletzung", er habe sie unter Drogen gesetzt.