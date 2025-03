Der 19-jährige Spieler des TSV 1899 Benningen (Kreis Ludwigsburg) wurde am Mittwoch in Benin beerdigt. Am 8. März findet nun im Film- und Medienzentrum eine Trauerfeier statt.

Der Tod des 19-jährigen Prince da Silva bewegt noch immer viele Menschen. Am 8. Februar brach der Fußballspieler des TSV 1899 Benningen während eines Freundschaftsspiels auf dem Platz zusammen und verstarb dann im Krankenhaus.

Kommenden Samstag, auf den Tag genau vier Wochen nach der furchtbaren Tragödie, wird der junge Mann, der 2022 aus dem westafrikanischen Benin nach Deutschland geflüchtet war, in einer Trauerfeier verabschiedet. Die Feier richtet die Kirchengemeinde aus, in der Prince aktiv gewesen ist.

Kirchengemeinde lädt ein

„Willkommen sind alle, die sich von dem 19-Jährigen verabschieden möchten“, sagt Pastor Pacome N’Da von der Evangelistischen Mission für die Befreiung in Christus e.V. aus Stuttgart, die Mitglieder aus zehn Nationen im Glauben verbindet. Die Gemeinde wurde im Jahr 2020 von dem Möglinger gegründet.

Eigentlich habe man in einem Raum in Korntal-Münchingen, dem Wohnort von Prince da Silva, vom Verstorbenen Abschied nehmen wollen, so N’Da. Die Miete sei jedoch zu hoch gewesen und die Räumlichkeiten in der eigenen Kirchengemeinde in Stuttgart seien zu klein. Also wählte man das Film- und Medienzentrum in Ludwigsburg. Der Kernerraum kann bis zu 100 Menschen fassen und hat darüber hinaus einen besonderen Bezug zum 19-Jährigen. „Er hat im vergangenen Oktober dort mit uns noch einen Worship-Abend gefeiert“, erinnert sich der Pastor an das gemeinsame Konzerterlebnis.

Musik und Erinnerungen an Prince

Es soll ein würdiger Abschied werden – mit Musik, Lobpreis und persönlichen Erinnerungen an den jungen Mann, der so viele Herzen erreicht hat. „Prince war ein respektvoller und ruhiger Mensch, der immer Freude ausgestrahlt und vor allem seine Zeit in der Präsenz Jesu immer genossen hatte“, sagt N’Da.

Der Leichnam von Prince da Silva ist am Dienstagabend in Cotonou, der Stadt mit dem Regierungssitz von Benin, angekommen. Am Mittwochmorgen wurde er in seinem Dorf beerdigt. Die Rückführung war durch eine vom TSV 1899 Benningen organisierten Spendenaktion möglich geworden, an der sich der Ditzinger Ausbildungsbetrieb des Verstorbenen, seine Kirchengemeinde sowie die ambulante Jugendhilfe Korntal beteiligt hatten.

Die Trauerfeier findet am Samstag, 8. März, im Film- und Medienzentrum, in der Königsallee 43 in Ludwigsburg statt und beginnt um 16 Uhr.