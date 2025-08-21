Am Samstag in Kornwestheim: Sommer-Party mit Burger, Drinks und DJ im Kercher-Sportbad

Bei der Feier am kommenden Samstag, 23. August, in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) kann man nicht nur ins Wasser, sondern auch in die Geschichte des Sportbades eintauchen.
Das Alfred-Kercher-Sportbad in Kornwestheim feiert am Samstag, 23. August, sein 50-jähriges Bestehen – mit Wasseraction, Cocktails, Snacks und Musik. Von 14 bis 23 Uhr verwandelt sich das Sportbad in eine Feierzone für Menschen ab 14 Jahren. Das teilt der Badbetreiber Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim mit. „Wir haben uns wahnsinnig Mühe gegeben und viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt“, so Bad-Leiterin Adrienne Lugasi.