Am S-Bahnhof Sindelfingen Goldberg: Raucher ermahnt und Schläge kassiert

Ein 61-Jähriger ermahnt am Bahnhof Sindelfingen einen Raucher. Daraufhin rastet dieser andere Bahnreisende aus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein 61-Jähriger ist am Samstag an der Sindelfinger S-BahnstationGoldberg das Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann den Tatverdächtigen gegen 18 Uhr gebeten haben, das Rauchen in der rauchfreien Zone zu unterlassen. Daraufhin sei es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden gekommen. Aus Worten wurde schließlich Gewalt: Der Unbekannte soll den 61-Jährigen zu Boden gebracht und ihm mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben.

Ein unabhängiger Passant habe die Auseinandersetzung bemerkt und den Angreifer vom Geschädigten getrennt. Anschließend seien sowohl der 61-Jährige als auch der Tatverdächtige in die S60 Richtung Renningen eingestiegen. In der S-Bahn versuchte der Angegriffene laut Polizeibericht ein Foto von dem Unbekannten zu machen, um ihn später identifizieren zu können. Der Tatverdächtige soll dies bemerkt haben, woraufhin er erneut auf den Mann losging.

Geschädigter versucht Foto des Angreifers zu machen

Bei dieser weiteren körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 61-Jährige nach Polizeiangaben einen größeren Bluterguss im Bereich der Niere sowie eine leichte Platzwunde im Bereich des rechten Auges. Darüber hinaus klagte er später über Schmerzen im Bereich der linken Wade. Am nächsten Halt in Maichingen meldete der Geschädigte den Vorfall der Polizei.

Laut Augenzeugenbeschreibung ist der Tatverdächtige etwa 40 Jahre alt, hat kurze Haare und einen kurzen Vollbart, trug zum Tatzeitpunkt eine hellblaue Baseball-Cap, zerrissene blaue Jeans, einen grauen Pullover und eine schwarze Daunenweste.

Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 5 50 49 10 20 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de um Zeugenhinweise.