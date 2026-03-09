Am S-Bahnhof Sindelfingen Goldberg: Raucher ermahnt und Schläge kassiert

Ein 61-Jähriger ermahnt am Bahnhof Sindelfingen einen Raucher. Daraufhin rastet dieser andere Bahnreisende aus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Ein 61-Jähriger ist am Samstag an der Sindelfinger S-BahnstationGoldberg das Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann den Tatverdächtigen gegen 18 Uhr gebeten haben, das Rauchen in der rauchfreien Zone zu unterlassen. Daraufhin sei es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden gekommen. Aus Worten wurde schließlich Gewalt: Der Unbekannte soll den 61-Jährigen zu Boden gebracht und ihm mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben.