Am S-Bahnhof Rutesheim: „CANNSTATT“: Unbekannte sprühen Riesen-Graffiti und verursachen hohen Schaden
1
Mit Sprühfarbe hantiert: Unbekannte haben am S-Bahnhof Rutesheim riesige Graffiti angebracht. Foto: dpa

Die Unterführung des S-Bahnhofs Rutesheim ist von Unbekannten mit Sprühfarbe bearbeitet worden. Die Stadtverwaltung hat nun eine Belohnung für Hinweise ausgelobt.

Unbekannte haben die Unterführung des Rutesheimer S-Bahnhofs, gelegen in Leonberg-Silberberg, mit Sprühfarbe bearbeitet. Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag verursachten die Unbekannten mit ihrer Aktion dort einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Sie hatten mit roter, silberner, schwarzer und grüner Farbe auf etwa acht Metern Länge und zwei Metern Höhe den Schriftzug „CANNSTATT“ angebracht, einen Drachen sowie weitere Buchstaben und Zahlen. Da die Täter aufgrund der Größe der Graffiti vermutlich längere Zeit dafür benötigt haben, hofft die Polizei auf Zeugen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Graffiti-Vorfall in Leonberg: S-Bahn besprüht – Tatverdächtige waren offenbar Fans des VfB Stuttgart

Graffiti-Vorfall in Leonberg S-Bahn besprüht – Tatverdächtige waren offenbar Fans des VfB Stuttgart

VfB-Fans sollen eine S-Bahn in Leonberg großflächig mit Graffiti besprüht haben. Was die Polizei dazu sagt und welche Konsequenzen die Aktion hat.

Von der Stadt Rutesheim wurde ein Betrag von 1.000 Euro für Zeugenhinweise ausgelobt, die zur Ermittlung der Unbekannten führen. „Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Belohnung sei ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, „zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört“. Ausgeschlossen sei die Belohnung auch für einen eventuellen Tatbeteiligten.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Rutesheim telefonisch unter 0 71 52/99 91 00 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

 