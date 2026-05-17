1 Mit Sprühfarbe hantiert: Unbekannte haben am S-Bahnhof Rutesheim riesige Graffiti angebracht. Foto: dpa

Die Unterführung des S-Bahnhofs Rutesheim ist von Unbekannten mit Sprühfarbe bearbeitet worden. Die Stadtverwaltung hat nun eine Belohnung für Hinweise ausgelobt.











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Unbekannte haben die Unterführung des Rutesheimer S-Bahnhofs, gelegen in Leonberg-Silberberg, mit Sprühfarbe bearbeitet. Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag verursachten die Unbekannten mit ihrer Aktion dort einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Sie hatten mit roter, silberner, schwarzer und grüner Farbe auf etwa acht Metern Länge und zwei Metern Höhe den Schriftzug „CANNSTATT“ angebracht, einen Drachen sowie weitere Buchstaben und Zahlen. Da die Täter aufgrund der Größe der Graffiti vermutlich längere Zeit dafür benötigt haben, hofft die Polizei auf Zeugen.