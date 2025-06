Am Rande des Nato-Gipfels: So war Königin Máximas Tag mit den First Ladys

So war Königin Máximas Tag mit den First Ladys

1 Königin Máxima - im weiß-grünen Outfit - mit den Partnerinnen und Partnern der Staats- und Regierungschefs. Foto: IMAGO/PPE

Während des Nato-Gipfels in Den Haag verbrachte Königin Máxima einen Tag mit den Partnerinnen der Staats- und Regierungschefs in Rotterdam. Das Programm hatte es in sich: Museumsbesuch und Bootsfahrt, gekrönt von einem strahlenden Gruppenfoto.











Während sich die Staats- und Regierungschefs beim Nato-Gipfel in Den Haag den großen politischen Fragen widmeten, erlebten ihre Ehepartner einen ganz besonderen Tag in Rotterdam. Königin Máxima (54) übernahm dabei am Mittwoch die Rolle der perfekten Gastgeberin für das illustre internationale Publikum in der Hafenstadt.