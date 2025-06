Am Rande des NATO-Gipfels in Den Haag: Dinner bei niederländischen Royals: Friedrich Merz kommt ohne Gattin

Am Rande des NATO-Gipfels in Den Haag

1 Friedrich Merz (l.) gut gelaunt ohne Gattin Charlotte bei der Ankunft am Schloss Huis ten Bosch in Den Haag. Foto: JOHN THYS/AFP via Getty Images

König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande haben am Dienstagabend in Den Haag zum großen Gala-Dinner geladen. Doch am Rande des NATO-Gipfels erschien der Bundeskanzler Friedrich Merz überraschend ohne Gattin Charlotte.











Am Dienstagabend hatte König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) der Niederlande am Rande des NATO-Gipfels zum großen Gala-Dinner zahlreiche Staats- und Regierungschefs samt Partnerinnen und Partner auf Schloss Huis ten Bosch eingeladen. Doch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (69) erschien überraschend ohne seine Gattin Charlotte (64), die ihn vor wenigen Tagen noch bis nach Kanada zum G7-Gipfel begleitet hatte. In den Niederlanden fehlt von ihr jedoch jede Spur.