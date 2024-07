Am Rande der Olympischen Spiele: Ex-Brasilien-Star Zico in Paris ausgeraubt

Ex-Brasilien-Star Zico in Paris ausgeraubt

Am Rande der Olympischen Spiele

1 Der frühere brasilianische Fußball-Star Zico wurde in Paris ausgeraubt. Foto: AFP/MICHELE LIMINA

So hat sich der frühere brasilianische Fußball-Star Zico die Reise nach Paris nicht vorgestellt. Bei einem Raubüberfall soll ihm ein beträchtlicher Geldwert entwendet worden sein.











Dem früheren brasilianischen Fußball-Star Zico ist nach eigenen Angaben am Rande der Olympischen Spiele von Paris eine Tasche mit wertvollem Inhalt gestohlen worden. Der 71-Jährige habe eine entsprechende Anzeige erstattet, bestätigte die Staatsanwaltschaft Paris auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zico, der in 71 Länderspielen für die Seleção 48 Treffer erzielte, ist auf Einladung der brasilianischen Olympia-Mannschaft in Paris.