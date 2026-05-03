Am Rand der Schwäbischen Alb: Gleich zwei Sportflugzeuge müssen im Südwesten notlanden

Das schöne Wetter am Wochenende nutzten mehrere Piloten im Südwesten für einen Ausflug mit einem Sportflugzeug. In zwei Fällen kam es dabei aber zu Problemen.
Gleich zwei Sportflugzeuge haben am Wochenende am Rand der Schwäbischen Alb notlanden müssen. Bei Blumberg musste ein Pilot mit seinem Segelflugzeug auf einer Wiese notlanden, weil die Maschine zu niedrig war und den Flugplatz nicht mehr erreichen konnte. Im nicht einmal 80 Kilometer entfernten Herdwangen-Schönach landete laut Polizei der Pilot kurz nach dem Start, als er einen starken Leistungsabfall der Maschine bemerkte.