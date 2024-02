Am Prießnitzweg in Bad Cannstatt: Anwohner lehnen neue Suchtambulanz in Stuttgart ab

Am Prießnitzweg in Bad Cannstatt

1 Streitobjekt: Am Prießnitzweg in Bad Cannstatt war bis September Getränke Bähr tätig. Nun soll dort eine suchtmedizinische Ambulanz entstehen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Das städtische Klinikum will unweit der Psychiatrie in Bad Cannstatt eine neue suchtmedizinische Ambulanz einrichten. Dagegen wehren sich die Anwohner. Auch bei einer Infoveranstaltung kam man sich nicht näher.











Link kopiert



Die Pläne des städtischen Klinikums, in einem ehemaligen Ladengeschäft am Prießnitzweg in Bad Cannstatt unweit der Psychiatrie eine suchtmedizinische Ambulanz einzurichten, treffen auf heftigen Protest der Anwohner. Zu einer Infoveranstaltung im Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG), das nur 150 Meter entfernt von der geplanten Praxis liegt, kamen so viele Menschen, dass man kurzfristig in die Klinikkantine umziehen musste.