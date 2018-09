Am Pfostenwäldle in Stuttgart-Feuerbach Unbekannte besprühen Stadtbahn während Fahrer darin sitzt

Von red 17. September 2018 - 15:51 Uhr

Unbekannte haben eine Stadtbahn der Linie U13 besprüht (Symbolbild). Foto: dpa-Zentralbild

Junge Männer haben am Freitagabend nach Betriebsschluss eine Stadtbahn der Linie U13 bei Stuttgart-Feuerbach mit Farbe beschmiert, während der Fahrer der Bahn noch anwesend war. Er sah die Unbekannten nur noch davon rennen.

Stuttgart - Unbekannte haben am späten Freitagabend an der Haltestelle Pfostenwäldle (Stuttgart-Feuerbach) eine Stadtbahn der Linie U13 besprüht und einen hohen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, stellte der 27 Jahre alte Fahrer die Stadtbahn kurz vor Mitternacht an der Haltestelle Pfostenwäldle auf dem Abstellgleis ab. Kurz darauf habe er die fünf Jugendlichen bemerkt, die die Stadtbahn besprüht hatten und dann flüchteten. Während vier Täter im Wald in Richtung Weilimdorfer Straße verschwanden, soll ein Unbekannter in Richtung Haltestelle Pfostenwäldle gerannt sein. Trotz einer sofortigen Fahndung gelang den Tätern die Flucht.

Sie sollen die Stadtbahn auf einer Länge von rund zwölf Metern in den Farben silber, schwarz, weiß, orange und rot besprüht haben und verursachten dadurch einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Täter sind, laut Polizeibericht, etwa 20 Jahre alt und trugen olivgrüne Hosen. Zeugen mögen sich unter der Telefonnummer 0711/89903-800 melden.