Am Paulinensee Mönsheim: Umstrittene Hütte am See sucht neuen Besitzer

Eine Überdachung am Paulinensee muss weichen, da sie den Hochwasserschutz gefährdet. Die Lösung des Gemeinderats ist pragmatisch und überrascht.
Die Tage der Überdachung eines Sitzplatzes am Paulinensee in Mönsheim sind gezählt. Das Wasserwirtschaftsamtes fordert seit Längerem, das Bauwerk zu entfernen, weil es im Überschwemmungsgebiet des Hochwasserrückhaltebeckens liegt. Doch vielleicht ist der einstmals für viel Geld erstellten Hütte ein zweites Leben beschieden: Der Gemeinderat hat beschlossen, sie nicht an eine andere Stelle zu versetzen, sondern zu verschenken.