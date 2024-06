Am Ortsrand von Gärtringen

1 Tödlicher Motorradunfall auf der Kreisstraße zwischen Ehingen und Gärtringen. Foto: SDMG

Am Sonntag ist es auf der Kreisstraße zwischen Gärtringen und Ehningen zu einem tödlichen Unfall gekommen.











Am frühen Sonntagmittag ist es auf der Kreisstraße zwischen Gärtringen und Ehningen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem BMW gekommen. Wie die Polizei bestätigt, ist der Motorradfahrer dabei ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Kreisverkehr am Gärtringer Ortsrand – in etwa auf Höhe des dortigen Erdbeerfelds.