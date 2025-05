Am Münchner Flughafen: Mann wegen Mordversuchs an seiner Tochter festgenommen

1 Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Routiniert kontrolliert die Bundespolizei am Flughafen die Einreisenden. Ein Mann fällt dabei auf: Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor.











Link kopiert



Ein wegen des versuchten Mordes an seiner Tochter gesuchter Verdächtiger ist bei der Einreise nach Deutschland am Münchner Flughafen festgenommen worden. Der 28-jährige Deutsch-Afghane sei daraufhin am Dienstag dem Amtsgericht in Landshut vorgeführt worden und in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Bundespolizei mit. Die Kripo ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft weiter.