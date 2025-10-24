Am Montag auf ProSieben: Linda Zervakis greift in neuer Reportage zur Waffe

Linda Zervakis greift in ihrer neuen ProSieben-Reportage selbst zur Waffe. Für "Under attack - Wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren" reist die Journalistin nach Finnland und erlebt dort ein Schießtraining mit einem Reservisten.
Linda Zervakis (50) startet in die Prime-Time-Reportage-Wochen auf ProSieben und Joyn. Die Moderatorin und ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin präsentiert am Montag (27. Oktober, 20:15 Uhr) die Dokumentation "Under attack - Wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren".