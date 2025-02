Diebe am Monrepos: Auf einem Transportwagen wird ein Zigarettenautomat 200 Meter in ein Feld gefahren und dann gewaltsam geöffnet.

Einen ziemlichen Aufwand haben Diebe getrieben, die zwischen Dienstag und Mittwoch am Monrepos-Hotel zuschlugen: Unbekannte entfernten dort zunächst eine mechanische Sicherung eines Zigarettenautomaten.

Anschließend luden sie den Automaten auf einen Transportwagen auf und schoben ihn so etwa 200 Meter weiter in ein Feld. Dort öffneten sie gewaltsam den Automaten und ließen sämtliche Tabakwaren sowie das Bargeld aus dem Automaten mitgehen. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind noch nicht abschließend bekannt, teilt die Polizei mit.

Die Polizei sucht Zeugen

Der komplette Vorgang muss eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben und erforderte einiges an Aufwand, sodass möglicherweise Zeugen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben könnten. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.