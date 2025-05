Am Monrepos in Ludwigsburg: Jagdschloss bildet Kulisse für exquisiten Lifestyle

Am Monrepos in Ludwigsburg

1 Adel verpflichtet: Das Schloss Monrepos soll gehobene Kulinarik bieten. Foto: Simon Granville

Mit der „Landpartie Schloss Monrepos“ soll mit feiner Küche und noblem Ambiente ein neues Format platziert werden, das weit ins Ländle hinein ausstrahlt. Zur Premiere werden an den vier Tagen bis zu 15 000 Besucher erwartet.











„Home and Garden“ am Ludwigsburger Schloss war gestern, die „Landpartie Schloss Monrepos“ ist die Zukunft. So jedenfalls sehen es die Macher der „1. Landpartie Schloss Monrepos“, die auf dem Areal des einstigen Jagdschlosses sowie in diesem selbst sowie auf dem zugehörigen See vom 22. bis zum 25. Mai über die Bühne gehen wird.